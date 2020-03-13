В четверг, 12 марта, поздно вечером под Киевом на окружной дороге вокруг Борисполя столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль Volkswagen. От сильного удара легковушка улетела в кювет, а Volkswagen LT развернуло на 180 градусов.

Об этом сообщает "Информатор".

"По предварительной информации, микроавтобус ехал по окружной дороге со стороны села Великая Александровка. Автомобиль Volkswagen пересекал кольцевую по трассе, двигаясь со стороны Борисполя. На перекрестке и произошло жесткое столкновение", - говорится в сообщении.

У микроавтобуса от удара вырвало двигатель.

С места ДТП машина скорой помощи забрала троих человек. По словам правоохранителей, из салона микроавтобуса госпитализировали двоих людей. В легковушке Volkswagen, которая от удара улетела в кювет, пострадала девушка.

На месте работала следственно-оперативная группа. Подробности аварии устанавливаются.

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