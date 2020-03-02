В Киеве пьяный дальнобойщик на фуре с алкоголем попал в аварию [ Редактировать ]
В ночь на понедельник, 2 марта, на Бориспольском шоссе в Киеве в аварию попала груженная фура с алкоголем. DAF съехал с дороги, снес около десяти метров отбойника и врезался в столб. Об этом сообщает "Информатор".
"По предварительной информации, около двух ночи фура, груженная коньяком, шампанским и другими алкогольными напитками, съехала с трассы. Многотонная машина "зажевала" под себя отбойник и врезалась в столб. Водитель имел признаки алкогольного опьянения и ему предложили пройти тест при помощи драггера", - говорится в сообщении.
В крови у него было обнаружено 2,03 промилле алкоголя, что в десять раз превышает норму. Позже мужчина признался, что перед выездом пил водку.
Дальнобойщик тяжелых травм не получил.
На него составили протокол по статье 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).
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