В пятницу, 13 марта, в Киеве на улице Воздухофлотской произошло ДТП. Известно, что мужчина, двигаясь за рулем Hyundai по селу Жуляны, протаранил припаркованный Mercedes G-класса и отправил того в Fiat. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, от удара Gelandevagen отбросило в стоящий сзади Fiat. Из Hyundai вышел мужчина, который до этого успел опрокинуть за воротник. В салоне автомобиля нашли пустую бутылку виски, а на борту Hyundai были повреждения, свидетельствующие о том, что по пути он зацепил еще несколько транспортных средств.

Водитель травмировал голову. После оказания первой медицинской помощи он отказался от госпитализации. Также отказом мужчина ответил на предложение пройти тест на драгере. Тем не менее на него составили протокол за вождение в нетрезвом виде. На месте работало два экипажа патрульной полиции.

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