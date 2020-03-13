В Эстонии вводится чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. Соответствующее решение приняло правительство Эстонии на заседании в ночь на пятницу, 13 марта, передает "НВ".

Отмечается, что режим чрезвычайного положения сохранится на первых порах до 1 мая 2020 года, пока Кабмин не примет иное решение.

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Изменение касается, среди прочего, школ, культурной жизни и судовых рейсов. Под запретом публичные мероприятия.

"Абсолютным приоритетом правительства является защита здоровья жителей Эстонии в сложившейся ситуации. Чрезвычайное положение необходимо, чтобы наиболее эффективным способом противостоять распространению коронавируса. Государство должно дать гражданам четкие и, при необходимости, обязательные к исполнению распоряжения, которые призваны помочь поставить преграду на пути распространения вируса", - подчеркнул премьер-министр Юри Ратас.

Премьер также сказал, что, поскольку распространение вируса - это сложное явление, затрагивающее многие сферы жизни Эстонии, оно требует чрезвычайных мер.

"Вызванную распространением вируса чрезвычайную ситуацию больше нельзя решить без внедрения закрепленного законом чрезвычайного положения, предусматривающего руководящие меры", - добавил он.

Предложение объявить чрезвычайное положение выдвинула правительственная комиссия, работой которой руководит премьер-министр. Правительственная комиссия проведет новое заседание в пятницу 13 марта.

К слову, в Эстонии по состоянию на утро пятницы, 13 марта, зарегистрированы 27 случаев заболевания коронавирусом, из них 10 - в четверг.

Ранее сообщалось, что Чехия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса.

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