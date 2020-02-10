В столице Эстонии, Таллине, прошло состязание по легкой атлетике Indoor Combined Events. Украина смогла достойно выступить в многоборье. Украинки получили все три награды.

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Так, победили украинки Алина Шух, которая набрала 4518 очков. А также, еще две украинские спортсменки - Анна Касьянова (4449 очков) и Римма Буйненко (4360 очков).

У мужчин третье место и бронзовую медаль себе в актив записал украинец Алексей Касьянов - 5968 очков.



Ранее сообщали о том, что украинская легкоатлетка завоевала серебро на этапе "Бриллиантовой лиги". Юлия Левченко с результатом 1,90 метров стала второй по прыжкам в высоту.

Сообщалось о том, что Свитолина выбыла с Australian Open. Также украинская теннисистка Ястремская выбыла с турнира Australian Open.

Добавим, что известный боксер завершает спортивную карьеру. Также, podrobnosti.ua писали о том, что украинка одержала победу в командном Кубке Чехии по настольному теннису.