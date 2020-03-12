В Украине подтвердили два новых случая коронавируса [ Редактировать ]
В Украине зафиксировали два новых случая коронавирусной инфекции. О лабораторно подтвержденных случаях на территории страны сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
"Коронавирус подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии в течение последних 14 дней", - говорится в сообщении.
Отмечается, что исследование проводила вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья.
Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, контактные лица находятся под наблюдением медиков.
Напомним, ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 – у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
Ранее мы писали о том, что в Испании число жертв коронавируса резко возросло.
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