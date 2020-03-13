С 7 утра пятницы, 13 марта, из-за объявления о чрезвычайном положении в Словацкой Республике было временно приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение Украины с этой страной. Об это сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

До сих пор между странами курсировали поезда № 960/961 Кошице - Мукачево, № 962/963 Кошице - Мукачево, № 8860/8863 Чиерна над Тисой - Чоп и № 8862/8861 Кошице - Чоп, принадлежащих Словацким железным дорогам, а также беспересадочный вагон "Укрзализныци" № 26/382 Киев - Кошице.

Читайте также Пандемия коронавируса: как будет работать метро в Киеве

Отмечается, что поезда Кошице - Мукачево, Чиерна над Тисой - Чоп и Кошице - Чоп остались на территории Словацкой Республики. Пассажиры беспересадочного вагона Киев - Кошице, отправившийся 12 марта из Киева, покинули поезд на станции Чоп. Возвращаться в Киев они отказались.

"Продажа билетов на указанные поезда приостановлена. Возврат средств за ранее приобретенные проездные документы проводится во всех билетных кассах Укрзализныци согласно действующим нормативно-правовым актам и правилам", - говорится в сообщении.

Другие международные поезда и поезда внутреннего сообщения курсируют по графику. При пересечении границы с Украиной всем пассажирам проводится температурный скрининг.

Ранее мы писали о том, что первый случай коронавируса подтвержден еще в одной стране. Также читайте новость о том, что "Укроборонпром" перешел на особый режим работы из-за коронавируса.