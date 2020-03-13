В пятницу, 13 марта, первый случай заболевания коронавирусом был подтвержден в Эфиопии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Эфиопии, передает Reuters.

Сообщается, что заболевание было зафиксировано у гражданина Японии в эфиопской столице Аддис-Абеба. Местные власти призвали граждан избегать личных контактов.

Ранее мы писали о том, что в Эстонии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса. Также Чехия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса.

Напомним, в Украине объявлен карантин в связи со вспышкой коронавируса в мире.