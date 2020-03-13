Пандемия коронавируса: как будет работать метро в Киеве [ Редактировать ]
В Киеве ввели карантин. Так, метрополитен в Киеве будет работать в обычном режиме. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщила пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон.
В метро проводят дезинфекцию и применяют усиленные меры.
"Сейчас нет никаких распоряжений относительно ограничений. А что какие-то страны ограничивали общественный транспорт? Мы проводим дезинфекцию, применяем усиленные меры, но работаем в обычном режиме", - сообщила Макогон.
"Два раза в день проводится дезинфекция пола, поручней, подоконников, ручек дверей. Один раз в день перед выпуском всего подвижного состава. Поезд обрабляеться полностью перед тем как выезжает из депо. Используем растворы Тентамин и Тентамин+. Работникам рекомендован масочный режим", - добавила она.
Напомним, ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 – у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное. Позже стало известно о еще двух случая инфицирования.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
по теме
Зеленский экстренно собирает СНБО
По информации Офиса, на заседании рассмотрят вопросы безопасности
Карантин в Украине: реакция людей в соцсетях
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире
Украинцев призвали не ездить в Турцию, Египет и еще 9 стран
МИД Украины призвали украинцев осторожно относиться к поездкам
Под Львовом закрыли все рынки из-за госпитализации украинца
Во Львове с подозрением на коронавирус COVID-19 госпитализировали местного жителя
Кандидат в депутаты обратилась к президенту с призывом перенести выборы на 179 округе из-за коронавируса
Татьяна Егорова-Луценко обратилась к Владимиру Зеленскому и ЦИК с просьбой перенести выборы