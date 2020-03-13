В Киеве ввели карантин. Так, метрополитен в Киеве будет работать в обычном режиме. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщила пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон.

В метро проводят дезинфекцию и применяют усиленные меры.

"Сейчас нет никаких распоряжений относительно ограничений. А что какие-то страны ограничивали общественный транспорт? Мы проводим дезинфекцию, применяем усиленные меры, но работаем в обычном режиме", - сообщила Макогон.

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"Два раза в день проводится дезинфекция пола, поручней, подоконников, ручек дверей. Один раз в день перед выпуском всего подвижного состава. Поезд обрабляеться полностью перед тем как выезжает из депо. Используем растворы Тентамин и Тентамин+. Работникам рекомендован масочный режим", - добавила она.

Напомним, ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 – у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное. Позже стало известно о еще двух случая инфицирования.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.