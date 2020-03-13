"Укроборонпром" перешел на особый режим работы из-за коронавируса [ Редактировать ]
Из-за угрозы распространения коронавируса в Украине государственный концерн "Укроборонпром" с 12 марта ввел на всех своих предприятиях особый режим работы Украине. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
Отмечается, что работники концерна и предприятий имеют возможность работать дистанционно или по гибкому графику. Родители, у которых есть потребность в уходе за ребенком в связи с введением карантина в садах и учебных заведениях, также могут работать отдаленно.
"В случае обнаружения коронавируса у человека на предприятии, для всех работников, имевших непосредственный контакт с больным, будет введен обязательный двухнедельный карантин, а концерн будет выплачивать материальную помощь работникам в случае заболевания", - говорится в сообщении.
Также работники, которые были в командировках в странах, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, по возвращении должны находиться дома в течение двух недель и ограничить свой контакт с окружающими.
Напомним, в Украине объявлен карантин в связи со вспышкой коронавируса в мире.
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