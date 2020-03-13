Заседания Кабмина будут открытыми [ Редактировать ]
В пятницу, 13 марта, на заседании Кабинета министров при участии президента Владимира Зеленского принято решение о проведении открытых заседаний правительства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По предложению министра цифровой трансформации Михаила Федорова введение онлайн-заседаний правительства являются важными мерами с целью ограничений собрания людей в период распространения коронавирусной инфекции.
"Учитывая угрозы, связанные с коронавирусной инфекцией и для обеспечения стабильной работы правительства, предлагаю внести соответствующие изменения в регламент Кабинета министров Украины и ввести возможность проведения онлайн-заседаний. Даже члены правительства, которые не смогут лично присутствовать на заседании, смогут принять участие в принятии решений онлайн-участием", - предложил Михаил Федоров.
Ранее сообщалось, что Зеленский изменил состав СНБО.
по теме
Кабмин отменяет лицензирование строительных компаний
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль
Кабмин назначил госсекретаря Минобороны
Сообщается, что свои обязанности Дублян начнет выполнять с 16 марта
Министры отказались от своих премий до конца года - Шмыгаль
Вопрос премий министров будет рассматриваться по итогам года, добавил премьер
Кабмин уволил главу Нацагентства по вопросам госслужбы
Стародубцева уволили в соответствии с частью 1 статьи 871 закона "О государственной службе"
Кабмин назначил и.о. министра образования: кто им стал
Сам Полюхович указал, что "очень важно, чтобы действовал принцип непрерывности власти"