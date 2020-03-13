В пятницу, 13 марта, на заседании Кабинета министров при участии президента Владимира Зеленского принято решение о проведении открытых заседаний правительства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предложению министра цифровой трансформации Михаила Федорова введение онлайн-заседаний правительства являются важными мерами с целью ограничений собрания людей в период распространения коронавирусной инфекции.

"Учитывая угрозы, связанные с коронавирусной инфекцией и для обеспечения стабильной работы правительства, предлагаю внести соответствующие изменения в регламент Кабинета министров Украины и ввести возможность проведения онлайн-заседаний. Даже члены правительства, которые не смогут лично присутствовать на заседании, смогут принять участие в принятии решений онлайн-участием", - предложил Михаил Федоров.

Ранее сообщалось, что Зеленский изменил состав СНБО.