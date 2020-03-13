В пятницу, 13 марта, президент Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны, введя временно исполняющую обязанности директора Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову, министра обороны Андрея Тарана, министра финансов Игоря Уманского. Об этом говорится в указе президента.

Вместе с ними, Зеленский ввел в СНБО министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко.

Согласно указу президента, из состава совета вывели Алексея Гончарука, Андрея Загороднюка, Оксану Маркарова, Руслана Рябошапку.

Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.

Ранее мы писали о том, что в Британии умерли еще два человека от коронавируса.

Также читайте новость о том, что в Киеве из-за карантина людей выселяют из общежитий.