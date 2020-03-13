Зеленский изменил состав СНБО [ Редактировать ]
В пятницу, 13 марта, президент Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны, введя временно исполняющую обязанности директора Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову, министра обороны Андрея Тарана, министра финансов Игоря Уманского. Об этом говорится в указе президента.
Вместе с ними, Зеленский ввел в СНБО министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко.
Согласно указу президента, из состава совета вывели Алексея Гончарука, Андрея Загороднюка, Оксану Маркарова, Руслана Рябошапку.
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