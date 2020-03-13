Сьогодні в світі відзначають День сну. Про здоровий відпочинок згадують щороку в п'ятницю напередодні весняного рівнодення.

Лікарі нагадують: недосипання негативно впливає на організм - знижується працездатність, погіршується пам'ять, порушується обмін речовин. Люди, які сплять менше як 8 годин, втрачають почуття гумору, стають дратівливими й неговіркими.

Вкладатися в ліжко медики радять до 23 години і не натщесерце. Засинати слід у темряві або напівтемряві, це стимулює вироблення гормону сну - мелатоніну.