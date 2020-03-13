У світі відзначають День сну: поради лікарів [ Редактировать ]
Сьогодні в світі відзначають День сну. Про здоровий відпочинок згадують щороку в п'ятницю напередодні весняного рівнодення.
Лікарі нагадують: недосипання негативно впливає на організм - знижується працездатність, погіршується пам'ять, порушується обмін речовин. Люди, які сплять менше як 8 годин, втрачають почуття гумору, стають дратівливими й неговіркими.
Вкладатися в ліжко медики радять до 23 години і не натщесерце. Засинати слід у темряві або напівтемряві, це стимулює вироблення гормону сну - мелатоніну.
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