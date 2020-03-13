Переговори в Мінську цього тижня вперше за тривалий час потрапили до топових новин і в скандальному контексті. У вівторок відбулася зустріч Тристоронньої контактної групи ніби, як зазвичай. Та цього разу в переговорах узяли участь Андрій Єрмак - керівник Офісу президента України - та Дмитро Козак - заступник голови Адміністрації президента Росії. І це прецедент. Раніше настільки високопоставлених осіб в Контактній групі не було.

Мета подивитися, чому переговори в Мінську нерезультативні, і вирішити, що можна змінити. Обговорювали кілька питань. Перше і головне - звільнення полонених. Домовилися погодити списки людей, яких можуть повернути вже у найближчі місяці. Говорили про розведення сил і відкриття нового пункту перетину лінії розмежування у Золотому та Щасті. А тепер про скандальне.

У політичній підгрупі Контактної групи домовилися про створення Консультативної ради - нового органу. До нього мають увійти представники держав "нормандського формату", України та - увага - представники окремих районів Донецької та Луганської областей. В українському політикумі одразу здійнялася хвиля обурення. Мовляв, це шлях до легітимізації бойовиків та прямі переговори з ними.

Однак, заперечив керівник Офісу президента - Андрій Єрмак. Каже - критики не прочитали уважно Мінські домовленості. А там, серед зобов'язань України, саме консультації та погодження з представниками ОРДЛО виконання політичних пунктів "Мінська". Причому - наголошують у владі - не йдеться про бойовиків.

До цієї Консультативної ради можуть увійти українці, які живуть по обидва боки лінії розмежування. І рішення ради матимуть лише рекомендаційний характер. Якщо її ще, звісно, створять. Рішення може бути ухвалене на наступній зустрічі в Мінську.

"Хочу наголосити з повною відповідальністю, що ніяких кроків, які би сьогодні створювали правове поле для представників так званих ОРДЛО, їх визнання не існує. Ніяких прямих перемовин. Про це мова не йде. Ми говоримо про створення платформи на якій громадяни України, які проживають сьогодні як на контрольованій території, як і на території неконтрольованій можуть спілкуватися з привожу питань, які узгоджені в пакеті Мінських домовленостей", - говорить Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України.

З'явилася реакція і частини "Слуг народу" на інформацію про Консультативну раду. Кажуть - президенту треба втрутитись у ситуацію і не допустити її створення на таких умовах. Відповідну заяву опублікував Микита Потураєв - один із впливових депутатів монобільшості. Таку ж позицію мають й інші "слуги".

Потураєв нагадує, що на окупованій території, узурпувавши виконання владних функцій, діють окупаційні органи влади Росії. Відтак українське законодавство унеможливлює визнання в будь-якій формі будь-яких органів влади так званих ЛНР, ДНР чи ОРДЛО. Всі переговори про забезпечення прав громадян України, а також щодо припинення збройної агресії мають проводитись винятково з Росією. Легітимність представників ОРДЛО може бути визнана лише, якщо вони визнані законними представниками України. А щодо цього поки ясності немає - в контексті рішення в Мінську про Консультативну раду.