В Крыму в ДТП пострадали 9 человек [ Редактировать ]
Во вторник вечером, 10 марта, в аннексированном Крыму произошло ДТП, там столкнулись Dewoo Lanos и Mersedes Sprinter. В результате ДТП пострадали девять человек. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно информации российского "МВД по Крыму", из Симферополя в сторону Джанкоя двигался автомобиль Mersedes Sprinter, в котором находились девять человек. При выезде со второстепенной дороги на главную автомобиль Daewoo, под управлением мужчины 1974 года рождения, нарушил правила дорожного движения, не предоставил преимущество в движении автомобилю Sprinter. В результате чего произошло столкновение, Sprinter перевернулся.
Пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля, а также ехавший вместе с ними ребенок трех лет. Кроме того, травмы получили водитель и пять пассажиров Mersedes Sprinter.
"Один человек в реанимации. Работало пять бригад скорой помощи, МЧС. Все доставлены в больницу. По двум еще информации нет", - заявил глава так называемый "администрации Красногвардейского района" Василий Грабован.
Семеро пострадавших - это жители Евпатории, один из Ялты, сообщил Грабован.
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