В субботу, 14 марта, в редакцию "Подробности" обратился украинец, который на данный момент пребывает в Италии и рассказал о ситуации, которая случилась со многими украинцами, которые спешат вернуться на родину.

"Все стоят, как будто в плену. Словения не впускает грузовой транспорт и автобусы транзитом, так же, как и Венгрия. Стоим уже вторые сутки. Еду в магазинах купить сложно, нужно стоять в очередях и много чего уже нет. Знакомые звонили в посольство Украины в Италии, но там сказали, что не знают пока, что ответить на вопрос", - рассказывает Евгений.

Он также отметил о том, что людям просто негде спать и справить нужду. Условия в которых они находятся - просто нечеловеческие.

Евгений также рассказал о том, что на границе есть не только взрослые, но и дети. Все они стоят под дождем и ждут спасения властей.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

Мы писали, в Украине от коронавируса умер первый человек.

Напомним, ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 - у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное. Позже стало известно о еще двух случая инфицирования.