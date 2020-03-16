В Чехии ввели карантин из-за коронавируса [ Редактировать ]
В Чехии ввели карантин на территории всей страны из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Prague Morning.
Карантин вступил в силу с полуночи 16 марта и продлится до 24 марта. Жители страны смогут выходить из дома только для поездок на работу, посещения аптек и медицинских учреждений, покупки продуктов питания и ухода за родственниками.
Также разрешается посещать банки и почту. Во всех остальных случаях свободное передвижение по стране запрещается.
Контролировать карантин полиции будут помогать более 2 тыс. военнослужащих и около 400 сотрудников таможни.
Напомним, что Украина прекращает железнодорожное сообщение с Польшей. Кроме того, мы писали, в Украине от коронавируса умер первый человек.
Ранее мы писали, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
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