В Чехии ввели карантин на территории всей страны из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Prague Morning.

Карантин вступил в силу с полуночи 16 марта и продлится до 24 марта. Жители страны смогут выходить из дома только для поездок на работу, посещения аптек и медицинских учреждений, покупки продуктов питания и ухода за родственниками.

Также разрешается посещать банки и почту. Во всех остальных случаях свободное передвижение по стране запрещается.

Контролировать карантин полиции будут помогать более 2 тыс. военнослужащих и около 400 сотрудников таможни.

Напомним, что Украина прекращает железнодорожное сообщение с Польшей. Кроме того, мы писали, в Украине от коронавируса умер первый человек.

Ранее мы писали, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.