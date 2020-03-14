Правительство Республики Польша решило закрыть международное сообщение с другими странами. Так, в 00:00 в ночь с субботы, 14 марта, на воскресенье, 15 марта, будет приостановлено курсирование пассажирских поездов в Польшу.

Между Украиной и Республикой Польша курсируют два скоростных поезда № 705/716 и 715/706 Киев - Перемышль, №36 Одесса - Перемышль, № 67 Киев - Варшава, № 51 Львов - Вроцлав, а также беспересадочные вагоны Киев - Вроцлав.

Последние поезда из Польши проведут свои рейсы в Украину 14 марта: 706 и 716 Интерсити + с Перемышля и ночной поезд из Варшавы. Из Украины утром 14 марта в конечной станции Перемышль отправились два поезда Интерсити + 705 и 715.

"Больше поездов в эту страну "Укрзализныця" не будет отправлять. Поезда Интерсити будут курсировать во Львов", - сообщили в "Укрзализныце".

С 7 утра 13 марта было приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение со Словакией.

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