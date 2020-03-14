Украина прекращает железнодорожное сообщение с Польшей [ Редактировать ]
Правительство Республики Польша решило закрыть международное сообщение с другими странами. Так, в 00:00 в ночь с субботы, 14 марта, на воскресенье, 15 марта, будет приостановлено курсирование пассажирских поездов в Польшу.
Между Украиной и Республикой Польша курсируют два скоростных поезда № 705/716 и 715/706 Киев - Перемышль, №36 Одесса - Перемышль, № 67 Киев - Варшава, № 51 Львов - Вроцлав, а также беспересадочные вагоны Киев - Вроцлав.
Последние поезда из Польши проведут свои рейсы в Украину 14 марта: 706 и 716 Интерсити + с Перемышля и ночной поезд из Варшавы. Из Украины утром 14 марта в конечной станции Перемышль отправились два поезда Интерсити + 705 и 715.
"Больше поездов в эту страну "Укрзализныця" не будет отправлять. Поезда Интерсити будут курсировать во Львов", - сообщили в "Укрзализныце".
С 7 утра 13 марта было приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение со Словакией.
Ранее мы писали, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
Кроме того, мы писали, в Украине от коронавируса умер первый человек.
по теме
В Украину с карантина вернулись двое пассажиров лайнера Grand Princess
В мире объявили пандемию коронавируса
В Великобритании число зараженных коронавирусом превысило 80 человек
В Великобритании коронавирусом заразились 85 человек
Подозрения на коронавирус у двух украинцев не подтвердились - Минздрав
28 февраля в Центр общественного здоровья Минздрава сообщили о подозрении на COVID-19
Коронавирус "убил" молодую спортсменку
В Иране от коронавируса умерла футболистка Ильхам Шейхи
В Италии украинка заразилась коронавирусом
Ей сделали тест на коронавирус дал положительный результат