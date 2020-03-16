Відзавтра в Харкові закривають торговельний центр "Барабашово". В адміністрації торгового центру до карантину поставилися з розумінням. Проте наполягають, заходи не мають бути вибірковими. Адже магазини, кафе та ресторани у місті працюватимуть. В адміністрації Барабашово припускають, - це наслідки давнього конфлікту з мером міста. По допомогу звернулися до президента.

Уважаемый президент, мы предприниматели торгового центра "Барабашово", сегодня столкнулись с тем, что именно вас не слышат, вас не слышит местечковый мер, вас не слышит Кернес, ему все равно, он закрыл два рынка, - маленький на 30 человек и наш огромный мегаполис, который работал, соблюдал все санитарные нормы, и на сегодняшний момент - лучший по всему этому в городе Харькове. Это просто рейдерство. На сегодняшний момент мер хочет отхватить именно этот рынок. Остальные рынки работают. Рынки, которые пренадлежат его афлированым структурам - работают. Ночные клубы, которые под ним – работают. Все то, что имеет отношение к горсовету - работает, не хотят чтобы работал только этот торговый центр.