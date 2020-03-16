Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

По мнению президента Зеленского, парламент при пандемии должен работать не для того, чтобы помочь стране и людям бороться с эпидемией, установить мир на Донбассе или снизить тарифы. Зеленский хочет от Верховной Рады продолжать действия, которые довели страну до кризиса. Он хочет продолжения псевдореформ, разваливших медицинскую отрасль, промышленность, малый и средний бизнес, продолжить усиление своей власти. Но главными его целями остаются угождать МВФ и распродажа украинской земли.

Президент устроил чехарду с назначением некомпетентного правительства, потом его внезапной отставкой в кризис пандемии и назначением нового, которое мало чем отличается. Таким образом он сам и оба его правительства потеряли время и не подготовили страну к противостоянию эпидемии. Вместо того чтобы вовремя закрыть границы, власть занималась пиаровскими перелетами из Китая, скандалами в Санжарах и одновременно давала заработать «своим» авиаперевозчикам на доставке потенциальных носителей вируса из Италии. Из страны беспрепятственно вывозились маски и средства защиты. Сейчас на местах нет ни тестов, ни масок, ни необходимого количества больничных коек - каждый новый зараженный на совести Зе-власти.

Страна разорена, обескровлена и не готова к вызовам вирусной пандемии. Из-за интриг и бездарных экспериментов с правительством «профанов из ниоткуда» Украина оказалась в кабале внешних долгов и полной зависимости от МВФ. Поэтому Украину заставляют продавать землю и разбазаривать стратегические предприятия под видом концессий. Поэтому в кризисе промышленность и государственные финансы, а украинские граждане обложены неподъемными тарифами, налогами и ценами.

А главное, страна ни на шаг не приблизилась к миру. На Донбассе продолжается война. Власть усиливает языковую дискриминацию, президент Зеленский подписал антирусскоязычный образовательный закон, придуманный еще при режиме Порошенко. Власть продолжает войну со свободой слова и подавляет права человека.

"Оппозиционная платформа -За жизнь" требует от президента признать провал своего курса и остановиться. Страна сейчас в тяжелой ситуации из-за Ваших решений. Украине нужен мир, гражданам нужна защита, экономике - помощь. Именно на это должна быть направлена работа Гаранта Конституции и Верховной Рады. Карантин и чрезвычайное положение - это не инструмент борьбы с коронавирусом и, тем более, не путь для зарабатывания политических дивидендов. Это - лишь способ притормозить распространение эпидемии, чтобы выиграть время. Время, которое необходимо использовать не для запуска распродажи украинских земель и продвижения других губительных для народа инициатив, а чтобы по максимуму сконцентрировать силы и средства для борьбы с вирусом, запустить механизмы дополнительной социальной защиты граждан и поддержки экономики.