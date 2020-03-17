Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом [ Редактировать ]
Британский актер Идрис Эльба сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией. Звезда фильмов киновселенной Marvel записал видеобращение для своих поклонников
"Этим утром я получил положительный результат на COVID-19. Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет симптомов заболевания, но я нахожусь в изоляции. Люди, оставайтесь дома и будьте прагматичными. Не паникуйте", - написал он в Twitter.
Актер призвал людей серьезно подумать о дистанции с окружающими и мытье рук, поскольку вокруг множество людей без видимых симптомов, которые могут распространять вирус. Он призвал быть бдительным относительно того, что касается здоровья.
Также о заболевании COVID-19 сообщил норвежский актер Кристофер Хивью, прославившийся благодаря роли Тормунда в сериале «Игра престолов». В своем Instagram он написал, что чувствует легкие симптомы простуды, поэтому вместе с семьей самоизолировался дома.
Напомним, что ранее коронавирусной инфекцией заразились актеры Том Хэнкс вместе с супругой Ритой Уилсон и "девушка Джеймса Бонда" Ольга Куриленко.
По данным Университета Джонса Хопкинса, на данный в мире зарегистрированы 182,6 тысяч случаев заражения COVID-19. 7,1 тысяч человек умерли, 79,4 тысячи - выздоровели.
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