На время карантина "Укрпочта" частично изменила условия вручения и хранения почтовых отправлений. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что во время карантина "Укрпочта" будет бесплатно хранить регистрируемые в отделениях почтовые отправления.

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"С 17 марта 2020 года и до окончания карантина во всех объектах почтовой связи плата за хранение регистрируемых почтовых отправлений, в частности "Укрпочта Экспресс", "Укрпочта Стандарт" и "Укрпочта SmartBox" не взимается. Также бесплатным будет хранения входящих (импортных) отправлений из-за рубежа", - говорится в сообщении.

В компании заявили, что измена условий доставки вручения и хранения регистрируемых почтовых отправлений позволит ограничить контакты клиентов с работниками почтовых отделений и максимально обезопасить всех от возможности заражения вирусной инфекцией.

С 12 марта по 3 апреля 2020 года включительно рекомендуемые почтовые отправления (кроме писем с пометкой "Судебная повестка") будут вкладываться в абонентские ящики адресатов. Если абонентский ящик несправный, адресатов будут информировать о поступлении заказных писем сообщениями или через интернет, либо через средства связи - домашние или мобильные телефоны.

Также сообщается, что заказные письма с пометкой "Судебная повестка" будут доставляться в соответствии с требованиями Правил оказания услуг почтовой связи.

Ранее сообщалось, что "Укрпочта" возобновила поставки в Китай. Также читайте о том, что грозит украинцам за нарушение карантина.