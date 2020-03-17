В Австралії запровадили годину шопінгу для потенційних жертв коронавірусу [ Редактировать ]
Мережа супермаркетів у Сіднеї запровадила годину шопінгу для громадян похилого віку та людей з особливими потребами.
До такого заходу вдалися, щоб вгамувати паніку і дати можливість літнім людям зробити необхідні покупки. Через поширення коронавірусу на континенті люди масово скуповують товари першої необхідності, утворюються черги, продукти швидко закінчуються.
Тому одночасно магазини встановлюють обмеження певної кількості товарів на одну особу.
по теме
Тома Хенкса із дружиною виписали із лікарні
Минулого тижня в них діагностували зараження коронавірусом
Велика Британія відмовилась від карантину
А Велика Британія безпечніша у протистоянні з атиповою пневмонією, там не запровадили жодних серйозних обмежень. Це попри те, що в країні вже зафіксували 36 смертей від COVID-19
Німеччина вводить реєстр усіх апаратів штучної вентиляції легенів
Онлайн-реєстр усіх наявних у країні апаратів штучної вентиляції легенів та закриті кордони. Так борються з поширенням коронавірусу німці
Вчені США випробовують експериментальну вакцину проти коронавірусу
У США випробували експериментальну вакцину проти коронавірусу. Над дослідженням працюють науковці з університету в Сіетлі. В експерименті взяли участь четверо добровольців
В Італії за добу померли 368 людей
13 903 нових випадки зараження коронавірусом зафіксували експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тож загальна кількість хворих складає майже сто сімдесят тисяч