Мережа супермаркетів у Сіднеї запровадила годину шопінгу для громадян похилого віку та людей з особливими потребами.

До такого заходу вдалися, щоб вгамувати паніку і дати можливість літнім людям зробити необхідні покупки. Через поширення коронавірусу на континенті люди масово скуповують товари першої необхідності, утворюються черги, продукти швидко закінчуються.

Тому одночасно магазини встановлюють обмеження певної кількості товарів на одну особу.