"Украинская почта" посвятила марку жертвам обороны Донецкого аэропорта, которых принято называть "киборги". Об этом сообщили в пресс-службе почты.

Известно, что, марка - это дань почести украинским военным.

Отмечается, что церемония представления почтовой марки состоится в среду, 22 января, в 14.00 в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне при участии защитников Донецкого аэропорта.

Тираж почтовой марки - 130 000 экземпляров, цена - 9 грн.

После спецгашения почтовой марки состоится экскурсия для всех желающих, вход свободный.

Напомним, 16 января в Украине чтят память погибших при обороне Донецкого аэропорта в 2015 году.

Зеленский не остался в стороне и тоже почтил память защитников.

" Вы устояли там, где не выдержал бетон,

и даже враг признал вашу несокрушимость.

Две сотни "киборгов" заплатили жизнью за свой подвиг и за то, чтобы доказать: мы не отдадим ни одного клочка украинской земли. Герои не умирают",- написал президент.