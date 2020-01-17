"Укрпочта" посвятила марку киборгам [ Редактировать ]
"Украинская почта" посвятила марку жертвам обороны Донецкого аэропорта, которых принято называть "киборги". Об этом сообщили в пресс-службе почты.
Известно, что, марка - это дань почести украинским военным.
Отмечается, что церемония представления почтовой марки состоится в среду, 22 января, в 14.00 в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне при участии защитников Донецкого аэропорта.
Тираж почтовой марки - 130 000 экземпляров, цена - 9 грн.
После спецгашения почтовой марки состоится экскурсия для всех желающих, вход свободный.
Напомним, 16 января в Украине чтят память погибших при обороне Донецкого аэропорта в 2015 году.
Зеленский не остался в стороне и тоже почтил память защитников.
" Вы устояли там, где не выдержал бетон,
и даже враг признал вашу несокрушимость.
Две сотни "киборгов" заплатили жизнью за свой подвиг и за то, чтобы доказать: мы не отдадим ни одного клочка украинской земли. Герои не умирают",- написал президент.
по теме
В Хмельницком вспыхнула база автозапчастей
В четверг, 16 января, в Хмельницком на улице Заводской случился масштабый пожар
Какие продукты улучшают работу мозга
Какие продукты улучшают работу мозга - ответ медика
Авиакатастрофа в Иране: Украина предложила создать международную следственную группу
В четверг, 16 января, Офис Генерального прокурора Украины повторно обратился в компетентные органы
В Киеве Chevrolet "влетел" в пешехода (фото)
Пострадавшего сразу забрала скорая помощь предварительно с тяжелыми травмами головы
Скончался сын автора "Властелина колец"
Попрощался с жизнью 95-летний сын известного писателя Джона Толкина