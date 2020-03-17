Со среды, 18 марта, по всей стране вводятся тотальные транспортные ограничения. Не исключением стал и Киев. Согласно распоряжению Кабмина, с 12.00 прекращаются все ж/д, авиа, а также автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Однако, что же делать тем людям, которые живут в пригороде столицы? Возможно ли доехать в город на общественном транспорте?

В Барышеской районной администрации "Стране" сказали, что по завтрашнему дню ждут распоряжения обладминистрации. Но уже сегодня "на всякий случай" сократили количество пригородных маршруток. В столицу едет только одна маршрутка в час, при этом в ней должно быть не больше 10 человек.

В мэрии Вышгорода заявили, что сегодня в транспортном расписании никаких изменений нет. Но вот на 18 марта - полная неизвестность.

"Если не будет дополнительного распоряжения киевской обладминистрации, то в Киев ничего ездить не будет, так как есть соответствующее распоряжение Кабмина", - рассказали в мэрии.

В Киево-Святошинской райадминистрации тоже говорят о полной неизвестности.

"Сами переживаем, так как добираемся на работу из Киева", - говорят чиновники.

На автостанции "Выдубичи" (оттуда курсирует много маршрутов в Черкасском направлении, в том числе, и в пригородные населенные пункты Киевской области, в частности, Боярку, Кагарлык и др.) сказали, что завтра до 12 еще что-то, может, и будет курсировать (но это пока тоже не точно), а вот после 12.00 - движение полностью прекращается.

Некоторые перевозчики принимают решения об отмене рейсов, не дожидаясь дополнительных разъяснений от властей. О том, что с завтрашнего дня не будет курсировать маршрутка от метро "Героев Днепра" в Бучу пассажиров уже предупреждают водители.

Получается, что если до завтра ничего не решится, из пригорода можно будет добраться в Киев разве что на авто - своем или попутке. Люди уже прорабатывают такой вариант - пытаются собраться в группы и договориться по деньгам.

Ранее мы писали, что в Киеве закрывается метро.