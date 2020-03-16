Со среды, 18 марта, в Киеве остановит работу общественный транспорт. Об этом сообщает "Новина" в своем Telegram-канале, ссылаясь на инсайдерскую информацию.

Отмечается, что остановит работу только метро, ​​а наземный общественный транспорт будет функционировать в усиленном режиме.

Напомним, в Украине всего подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновицкой области. Кроме того, также в Украине зафиксировали первую смерть от covid-19. Жертвой стала женщина из Житомирской области. В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.

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