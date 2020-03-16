В Киеве перестанет работать общественный транспорт - СМИ [ Редактировать ]
Со среды, 18 марта, в Киеве остановит работу общественный транспорт. Об этом сообщает "Новина" в своем Telegram-канале, ссылаясь на инсайдерскую информацию.
Отмечается, что остановит работу только метро, а наземный общественный транспорт будет функционировать в усиленном режиме.
Напомним, в Украине всего подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновицкой области. Кроме того, также в Украине зафиксировали первую смерть от covid-19. Жертвой стала женщина из Житомирской области. В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.
"Подробности" также писали о том, какие пункты пропуска закроют.
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