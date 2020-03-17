В Україні обмежать усі внутрішні пасажирські перевезення. Пообіді припиняється залізничне, авіа- й автобусне сполучення. По місту - не більше 10 осіб у маршрутках і не більше 20 в автобусах, трамваях та тролейбусах. "Підземки" - закривають.

Про ситуацію в Києві, Харкові та Дніпрі дізнаємося від наших кореспондентів. І розпочнемо зі столиці.

Хочу зазначити, що заява міського голови про закриття київської підземки з'явилась ще вчора. Однак, на офіційному сайті метрополітену підтвердили інформацію тільки сьогодні вдень. Пасажирам повідомили, що Київський метрополітен припиняє рух потягів від сьогодні з 23 години. А відновить 3 квітня. Важливо, що реакція киян не однозначна. Дехто вважає, що такі заходи можуть стати ефективними і припинять розповсюдження вірусу Covid-19. Але є серед пасажирів й ті, хто такими кардинальними заходами безпеки не задоволений і передбачає транспортний колапс:

Я вважаю, що ефективні. треба брати приклад з Китаю. Там, 3 тижні ізоляції призвели до того, що там уже майже немає коронавірусу. Нам давно варто було так зробити.

Кроме того, что будут "заторы", тяжело будет добираться до работы.

Просто, я сумніваюсь, що в маршрутках буде до 10 людей. Водії будуть пускати більше. Чи це правильно, чи ні - я не знаю.

Загалом же, люди попереджені і до нововведень уже готові. Харківський метрополітен закрився вже сьогодні. Яка там ситуація?

Харківський метрополітен сьогодні о 20:00 прийняв останнього пасажира.

Євген Водовозов, заступник міського голови з питань інфраструктури Харкова:

Метрополітен припиняє свою роботу. Він буде виконувати усі міри щодо зберігання майна, функціонування вентиляційних шахт, та інших споруд метрополітену.

Новину про закриття метрополітену харків'яни сприйняли спокійно. Хоча, зізнаються, буде дуже незручно. Та всі готові перетерпіти якийсь час, якщо того вимагають заходи безпеки.

Валерія, жителька Харкова:

Харьков - это, конечно, метрополитен - это самый главный транспорт в нашем городе, честно сказать, это будет затруднительно. Даже не знаю. Возможно, муж будет довозить. Хотя, сомневаюсь. Будем думать, что все это скоро закончится и все будет хорошо.

Тетяна, жителька Харкова:

Пешком, у меня знакомые говорят, пешком. Уже вычисляют на полтора часа дорогу на работу. А мне с Жуковского до работы - 50 минут. Буду ходить пешком. Я тоже в маршрутках не рассчитываю ездить.

Маршрути автобусів, які підвозили людей до станцій метрополітену, нині не мають сенсу, - кажуть у мерії. Тож їх або подовжать, або взагалі змінять.

Євген Водовозов, заступник міського голови з питань інфраструктури Харкова:

Дуже складна ситуація для транспортників на даний час. Ніколи ще такого не було, ми не маємо досвіду. Мабуть, якісь помилки будуть, але департамент інфраструктур получив завдання в оперативному режимі змінювати рух транспорту, зменшувати або збільшувати у потрібних напрямках кількість рухомого складу. Усі плакати будуть на зупинках громадського транспорту та у рухомому складі.

Метрополітен Дніпра сьогодні теж закрився на карантин.

Метрополітен Дніпра третій за величиною в Україні. Єдина гілка підземки завдовжки сім кілометрів має 6 станцій. І з'єднує масиви Комунар та Червоний камінь з центром міста. Сьогодні метро працювало з 5 ранку. Однак пасажирів попереджали по гучномовцю, що з 15:00 підземка закриється на карантин. Тож вже завтра людям доведеться шукати альтернативу.

Юлія Фрідкіс, жителька Дніпра:

Вы понимаете, маршрутки, судя по моим внешним возрастным изменениям, так не будут всегда останавливаться.

Віктор, житель Дніпра:

Придется понимать это, принимать. Ну а что? Другого выхода нет, наверное.

Нагадаємо, у метрополітенах Києва, Харкова і Дніпра карантин протримається до 3 квітня. Однак, це не остаточна дата. Чи подовжать термін - адміністрація метро обіцяє повідомити завчасно.