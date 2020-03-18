Тюремный срок и налоговые каникулы: Зеленский подписал закон по борьбе с коронавирусом [ Редактировать ]
В среду, 18 марта, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мерах против распространения коронавируса, который приняли депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании. Такая информация появилась на сайте украинского парламента.
Так, закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)" предусматривает ужесточение или введение штрафов за нарушение правил карантина. Также, за нарушение санитарных норм украинцы могут оказаться за решеткой на срок до 8 лет тюрьмы.
Этим же законом отменяется обязательная верификация переселенцев для получения соцвыплат. Таким образом, пенсионерам с неподконтрольных территорий Донбасса не нужно будет каждые 60 дней пересекать линию разграничения, чтоб не потерять право на пенсию.
Всего в Украине подтверждено 14 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, также в Украине зафиксировали две смерти от covid-19. Позже в Черновцах умерла еще одна женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. По словам врачей, смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции.
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