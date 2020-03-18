Еще в одной стране зафиксировали первую смерть от коронавируса [ Редактировать ]
Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Буркина-Фасо. Об этом сообщает Burkina24.
"От вируса скончалась 62-летняя женщина", - говорится в сообщении.
Национальный координатор по борьбе с коронавирусом Марсьяль Уэдраого отметил, что умершая страдала диабетом.
Всего в Буркина-Фасо выявлено 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Под наблюдением находятся более 230 человек, контактировавших с зараженными.
Напомним, о первых случаях заражения коронавирусом в Буркина-Фасо стало известно 9 марта. Первыми заболевшими была пара, которая вернулась из Франции.
Ранее мы писали о том, что в Турции первый человек умер от коронавируса.
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