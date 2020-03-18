Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Буркина-Фасо/ Фото: m.day.kyiv.ua

Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Буркина-Фасо. Об этом сообщает Burkina24.

"От вируса скончалась 62-летняя женщина", - говорится в сообщении.

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Национальный координатор по борьбе с коронавирусом Марсьяль Уэдраого отметил, что умершая страдала диабетом.

Всего в Буркина-Фасо выявлено 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Под наблюдением находятся более 230 человек, контактировавших с зараженными.

Напомним, о первых случаях заражения коронавирусом в Буркина-Фасо стало известно 9 марта. Первыми заболевшими была пара, которая вернулась из Франции.

Ранее мы писали о том, что в Турции первый человек умер от коронавируса.

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