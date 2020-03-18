Кабмин призывает не выселять студентов из общежитий из-за коронавируса [ Редактировать ]
В среду, 18 марта, Кабинет министров Украины призывает не выселять студентов из общежитий на время карантина из-за коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
Шмыгаль призвал ректоров вузов способствовать студентам, чтобы те самоизолировались в общежитиях.
"Я сейчас обращусь к директорам и ректорам учебных заведений, где введен сейчас карантин. Прошу с пониманием отнестись к студентам, проживающим в общежитиях. Не отправлять их домой. Многим некуда ехать. Руководителей учебных заведений настоятельно прошу не выселять студентов из общежитий. Напротив, способствовать, чтобы они оставались в общежитиях, самоизолировались", - заявил премьер.
Добавим, что такие прецеденты уже были. Мы писали о том, что в Киеве из-за карантина выселяли студентов одного из известных ВУЗов страны.
Всего в Украине подтверждено 14 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, также в Украине зафиксировали две смерти от covid-19. Позже в Черновцах умерла еще одна женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. По словам врачей, смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции.
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