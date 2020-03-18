В среду, 18 марта, стало известно, что народный депутат из депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов заразился коронавирусом. Об этом сообщает МОЗ.

Кроме того, он сказал, что диагноз подтвержден государственной клиникой. Первым симптомом была температура 38.

"Я вызвал врачей и сдал анализы. Сначала на грипп. Анализы показали отрицательную форму. Когда я спросил, есть ли тесты на коронавирус, мне ответили - нет. Это была больница "Добробут". Я вызвал врачей на следующей день, мне проверили еще раз температуру. Дали нормальные простые рецепты", - рассказывает Шахов.

Он отметил, что температура упала и чувствует себя сейчас нормально. Шахов сдал анализы на коронавирус и получил положительный результат.

"Это не так страшно, как это рисуют. Нужно убирать панику", - отметил депутат.

Отметим, Шахов находится дома на самоизоляции.

Всего в Украине подтверждено 14 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, также в Украине зафиксировали две смерти от covid-19. Позже в Черновцах умерла еще одна женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. По словам врачей, смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции.

В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.