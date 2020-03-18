Війна на Донбасі: бойовики продовжують атакувати позиції оборонців [ Редактировать ]
Ворога на Сході карантином не зупиниш. Із ранку на фронті - три ворожі обстріли. З мінометів 82 калібру російські найманці атакували українські позиції поблизу Зайцевого і Павлополя. По оборонцях Мар'їнки гатили зі станкового протитанкового гранатомета. Від початку доби у нашому війську без втрат.
Напередодні на фронті зафіксовано десять ворожих атак. Двох українських бійців було поранено. Під обстрілом окупантів знову опинилася ділянка розведення номер три - Богданівка-Петрівське, на півдні Донеччини. Бойовики били з гранатометів та стрілецької зброї. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.
по теме
На Донбасі поранено українських військовослужбовців
Окупанти 10 разів обстріляли українські позиції, застосовуючи заборонене Мінськом озброєння
На Донбасі поранено українських військовослужбовців
Російські найманці застосовували заборонену зброю. Гатили з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
Поблизу Зайцевого активізувалися ворожі снайпери
Поранено одного нашого захисника - з Росії саме на цю ділянку фронту прибули російські снайпери
У Дніпрі лікарі продовжують боротися за життя поранених на Донбасі армійців
Медики лікарні імені Мечникова стабілізували стан усіх шести поранених, яких евакуювали до Дніпра у вівторок, 10 березня - стан трьох досі залишається вкрай тяжким
Втрати на Донбасі: бойовики підірвали вантажівку ЗСУ
Бій зав'язався поблизу Пісків - бойовики з протитанкового ракетного комплексу підбили вантажівку ЗСУ, один військовослужбовець загинув, чотирьох поранено