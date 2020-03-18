Ворога на Сході карантином не зупиниш. Із ранку на фронті - три ворожі обстріли. З мінометів 82 калібру російські найманці атакували українські позиції поблизу Зайцевого і Павлополя. По оборонцях Мар'їнки гатили зі станкового протитанкового гранатомета. Від початку доби у нашому війську без втрат.

Напередодні на фронті зафіксовано десять ворожих атак. Двох українських бійців було поранено. Під обстрілом окупантів знову опинилася ділянка розведення номер три - Богданівка-Петрівське, на півдні Донеччини. Бойовики били з гранатометів та стрілецької зброї. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.