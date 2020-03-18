У загибелі турецьких військових у Сирії винна Росія, - заявив державний секретар США Майк Помпео. За його словами, Сполучені Штати і далі розглядають додаткові варіанти щодо підтримки Туреччини та припинення насильства в Сирії.

Нагадаю, 28 лютого внаслідок російських авіаударів в сирійській провінції Ідліб загинули 33 турецькі військовики. У відповідь на це, Анкара оголосила про початок операції "Весняний щит". В результаті загинули десятки солдатів армії Асада, знищено чимало одиниць військової техніки.