США звинуватили Росію у загибелі турецьких військових у Сирії [ Редактировать ]
У загибелі турецьких військових у Сирії винна Росія, - заявив державний секретар США Майк Помпео. За його словами, Сполучені Штати і далі розглядають додаткові варіанти щодо підтримки Туреччини та припинення насильства в Сирії.
Нагадаю, 28 лютого внаслідок російських авіаударів в сирійській провінції Ідліб загинули 33 турецькі військовики. У відповідь на це, Анкара оголосила про початок операції "Весняний щит". В результаті загинули десятки солдатів армії Асада, знищено чимало одиниць військової техніки.
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