Чому іспанці грюкають каструлями на балконах? Що вигадали, аби провести саміт Великої двадцятки? Та навіщо у США роздають букети з туалетного паперу? Про це та інше - в нашому огляді.

Іспанська поліція вилучила 70 тисяч упаковок масок, які збиралися продавати на аукціоні. Пакунки конфіскували в чотирьох аеропортах - Мадрида, Сантьяго, Сарагоси та Гран-Канарії - і передали в медичні установи. Кількість інфікованих коронавірусом у країні зросла майже до 14 тисяч. У поліції додають, що отримали від китайських колег гуманітарну допомогу - дезінфектори, маски й рукавички. Усе розподілять між працівниками відділків міста Кастельйон.

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Саудівська Аравія скликає віртуальний саміт G20. Зустріч має відбутися наступного тижня в режимі відео-конференції, головна тема - скоординована протидія пандемії Сovid-19 та її економічним наслідкам. Запропонував зустріч іспанський прем'єр. Ер-Ріяд організує засідання як господар чергового саміту двадцятки, що відбудеться в листопаді. Іншою темою до обговорення, ймовірно, може стати падіння цін на нафту через рішення саудитів збільшити видобуток.

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Туреччина скасувала масові молебні в мечетях. Водночас окремих прочан до храмів пускатимуть. Поки що там проводять дезінфекцію спеціалісти. Сьогодні в Туреччині зафіксували першу смерть від коронавірусу. Це 89-річний чоловік, який контактував із громадянином Китаю. Загалом у країні 98 випадків зараження. Влада заборонила в'їзд громадянам 9 європейських країн і тим, хто їх відвідував за останні два тижні.

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У Мадриді містяни під час карантину влаштували протест - із балконів стукали по каструлях. Так вимагали від колишнього короля Хуана Карлоса пожертвувати гроші на систему охорони здоров'я Іспанії. Згідно з повідомленнями ЗМІ, він отримав 100 мільйонів доларів від Саудівської Аравії і сховав їх в офшорах. Нині іспанські правоохоронці порушили кримінальну справу. А син короля Філіп заявив, що відмовився від спадку й позбавив батька коштів із державного бюджету.

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Метью Макконахі закликав фанів не ставати параноїками через пандемію. Оскароносний актор записав відеозвернення, яке розмістив у Твіттері. За словами Макконахі, коронавірус - наш спільний ворог, невидимий і нерозбірливий. Тому нині для всіх важливо об'єднуватися, виявляти турботу до оточуючих, бути добрими й відповідальними.

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Туалетний папір - один із товарів, який люди в паніці розкупають у різних країнах. У штатах дехто з гумором поставився до проблеми карантину й закупівель. В одному з магазинів флористи створили букет із 12 рулонів. Додали зелень і стрічки. Коштує букет - 75 доларів. А в Індіані чоловік скупив кілька упавовок гігієнічних засобів, щоб безкоштовно роздавати іншим.

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Відомі американські коміки змінили формат своїх телешоу через пандемію коронавірусу. Джон Олівер записав черговий випуск LastWeekTonight в окремій студії, на білому фоні, без аудиторії та закадрового сміху. Напередодні в будівлі, де зазвичай знімають програму, зафіксували вИпадки зараження коронавірусом. Інший актор - Джиммі Феллон - відзняв шоу в себе вдома. Оператором стала дружина, титри намалювали маркером на папері, а гостями стали собака Гері й донька Френні.

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Олімпійські ігри поки що за планом. Із Токіо в Афіни відбув спеціальний борт, який доправить із Греції Олімпійський вогонь. Склад делегації обмежений - посол Японії та кілька членів оргкомітету. Головні менеджери не полетіли через загрозу коронавірусу. В аеропорту літак проводжали 20 працівників летовища та авіаліній. Кілька днів тому вогонь запалили на Олімпі також за обмеженої аудиторії. Журналістам дозволили знімати церемонію лише здалеку.

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Спейсікс Ілона Маска уп'яте запустила в космос ракету-носій Фалькон-9. Вона доправила на орбіту 60 супутників Старлінк. Вони мають створити глобальну мережу і роздавати інтернет по всій планеті. Зараз на орбіті вже 360 таких сателітів, а всього, за планом, має бути 12 тисяч. Запуск пройшов успішно: попри несправність одного з дев'яти двигунів, ракета виконала місію.