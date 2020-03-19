Новая Зеландия закрывает границы для иностранцев [ Редактировать ]
Новая Зеландия в ночь на четверг, 19 марта, закрыла свои границы для всех иностранцев. Таким образом власти страны пытаются сдержать распространение коронавируса в стране, сообщает Reuters.
Премьер-министр Жасинда Ардерн заявила на пресс-конференции, что граждане и постоянные жители островной державы могут вернуться, но у них ограничено время, поскольку многие коммерческие авиакомпании отменяют рейсы.
На территорию Новой Зеландии не смогут попасть туристы или обладатели временных виз, например студенты или временные работники. В страну по-прежнему будут доставлять грузы из-за рубежа.
Запрет на путешествия в Новую Зеландию был введен вскоре после того, как свои границы для граждан других стран закрыла соседняя Австралия.
На сегодняшний день в Новой Зеландии зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, летальных случаев не зафиксировано.
Во всем коронавирус выявили у 218 823 человек, из них выздоровели 84 118, умерли - 8 810 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.
по теме
В Новой Зеландии у пассажира самолета подтвердили коронавирус
Коронавирус обнаружили у 60-летнего человека, недавно путешествовавшего в Иран
В Лондоне закрывают метро
К настоящему времени в Великобритании зарегистрировано 104 случая смерти от коронавируса и 2 626 подтвержденных случаев заражения COVID-19.
Омбудсмен просит обеспечить тестами на коронавирус жителей оккупированного Донбасса
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к международным гуманитарным организациям
Коронавирус в Украине: что известно о заразившихся 19 марта
В Украине зафиксировано 16 положительных тестов на коронавирус COVID-19
Бабуся у школу не відведе: мільйони дітей залишаються без освіти через коронавірус
Понад півтора мільярда учнів по всьому світу нині позбавлені можливості навчатися у звичний спосіб через коронавірус. І турбота про дітей дуже часто лягає на плечі дідусів і бабусь