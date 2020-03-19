Новая Зеландия в ночь на четверг, 19 марта, закрыла свои границы для всех иностранцев. Таким образом власти страны пытаются сдержать распространение коронавируса в стране, сообщает Reuters.

Премьер-министр Жасинда Ардерн заявила на пресс-конференции, что граждане и постоянные жители островной державы могут вернуться, но у них ограничено время, поскольку многие коммерческие авиакомпании отменяют рейсы.

На территорию Новой Зеландии не смогут попасть туристы или обладатели временных виз, например студенты или временные работники. В страну по-прежнему будут доставлять грузы из-за рубежа.

Запрет на путешествия в Новую Зеландию был введен вскоре после того, как свои границы для граждан других стран закрыла соседняя Австралия.

На сегодняшний день в Новой Зеландии зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, летальных случаев не зафиксировано.

Во всем коронавирус выявили у 218 823 человек, из них выздоровели 84 118, умерли - 8 810 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.