Резко помолодела: Лариса Долина шокировала внешним видом [ Редактировать ]
Российская певица Лариса Долина шокировала поклонников внешним видом. Все дело в том, что звезда стала выглядеть моложе. Соответствующие фото артистка опубликовала ее стилист Наталья Панченко на странице в Instagram-аккаунте.
Снимки звезды были сделаны до съемок в телепередаче.
На кадрах Долина запечатлена в темном брючном костюме с брошью и светлой блузке. На ногах у знаменитости туфли на высоком каблуке. Волосы у Долиной выпрямлены.
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Они отметили, что певице совсем не дашь 64 года.
Раньше сообщалось о том, что Слава Каминская встала на голову в купальнике и удивила фанатов.
по теме
Белла Хадид удивила откровенным фото в латексе
Супермодель Белла Хадид снялась для корейского Vogue
Самая красивая женщина в мире показала фото в рубашке на голое тело
Модель в пикантном кадре позирует в белой распахнутой рубашке на голое тело
Полуголая Кайли Дженнер показала фото в прозрачном платье (фото)
Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер показала "жаркие" снимки
Из дерзкой брюнетки в "барби": MARUV шокировала сменой образа
Украинская певица MARUV в очередной раз поразила новым эпатажным снимком
46-летняя Руслана показала "стальной" пресс
46-летняя украинская певица Руслана Лыжичко показала плоский живот