Российская певица Лариса Долина шокировала поклонников внешним видом. Все дело в том, что звезда стала выглядеть моложе. Соответствующие фото артистка опубликовала ее стилист Наталья Панченко на странице в Instagram-аккаунте.

Снимки звезды были сделаны до съемок в телепередаче.

На кадрах Долина запечатлена в темном брючном костюме с брошью и светлой блузке. На ногах у знаменитости туфли на высоком каблуке. Волосы у Долиной выпрямлены.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Они отметили, что певице совсем не дашь 64 года.

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