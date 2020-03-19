Поліцейські склали 32 адмінпротоколи про порушення правил карантину [ Редактировать ]
32 адмінпротоколи про порушення правил карантину склали за добу поліцейські, - про це повідомив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.
Нацполіція працює у посиленому режимі. Для забезпечення карантинних заходів на чергування цілодобово заступає більше 15 тисяч копів. Про карантинно-транспортні проблеми на прикладі Одеси дивіться матеріал Андрія Анастасова.
Відсьогодні в Одесі нові правила. Щонайбільше десятеро людей можуть знаходитись не лише в маршрутках, а й у комунальних тролейбусах та трамваях напередодні норма була вдвічі більшою. Як наслідок, зранку, набравши допустиму кількість пасажирів, транспорт просто проїжджав повз зупинки й десятки людей. Почалися сварки і не тільки.
Олександр Коваль, заступник директора КП "Одесміськелектротранс":
Люди перекрывают рельсы, не дают двигаться подвижному составу, требуют взять больше человек. Много случаев угрозы водительскому составу, было несколько случаев физического воздействия. Полиция реагирует, в основном, адекватно, прибывает, но вызовов очень много.
У поліції пояснюють: колапс частково створили літні люди. Мовляв, пенсіонери мало не від світанку займають черги на зупинках.
Олександр Гостіщев, начальник Управління патрульної поліції Одеської області:
Намагаються з самого ранку "атакувати" транспортні засоби і рухатися навіть без будь-якої причини - тим самим вони блокують кількість людей, які не можуть добратися до роботи.
Щодо маршруток - другий день поспіль їх перевіряє патрульна поліція. Вчора інспектори лише попереджали водіїв про відповідальність у разі перевищення норм. Сьогодні ж, складають вже протоколи проти злісних порушників. Хоча, таких - одиниці.
Все, водій, дуже дякуємо вам за дотримання правил!
Микола Зубко, т.в.о. інспектора патрульної поліції Одеси:
Штрафні санкції від 17 тисяч - на розгляд суду!
Самі ж водії-порушники кажуть: намагаються дотримуватись правил карантину, але дуже важко слідкувати за дорогою і при цьому контролювати кількість людей в салоні.
Сергій, водій мікроавтобусу:
Цілий день колапс. Проїжджаємо зупинки, люди біжать вдогонку. Люди не розуміють, деякі взагалі перший раз чують про те, що треба маски.
Мне надо ехать: все! Что ж я должна стоять тут часами, выжидать?
В мерії визнають: частину маршруток автопідприємства банально не випускають на лінії, бо перевозити таку невелику кількість пасажирів не вигідно. У той же час, питання про можливу компенсацію підприємцям чиновники навіть не розглядали. Отже, розраховують на свідомість як комерсантів, так і одеситів.
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