32 адмінпротоколи про порушення правил карантину склали за добу поліцейські, - про це повідомив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.

Нацполіція працює у посиленому режимі. Для забезпечення карантинних заходів на чергування цілодобово заступає більше 15 тисяч копів. Про карантинно-транспортні проблеми на прикладі Одеси дивіться матеріал Андрія Анастасова.

Відсьогодні в Одесі нові правила. Щонайбільше десятеро людей можуть знаходитись не лише в маршрутках, а й у комунальних тролейбусах та трамваях напередодні норма була вдвічі більшою. Як наслідок, зранку, набравши допустиму кількість пасажирів, транспорт просто проїжджав повз зупинки й десятки людей. Почалися сварки і не тільки.

Олександр Коваль, заступник директора КП "Одесміськелектротранс":

Люди перекрывают рельсы, не дают двигаться подвижному составу, требуют взять больше человек. Много случаев угрозы водительскому составу, было несколько случаев физического воздействия. Полиция реагирует, в основном, адекватно, прибывает, но вызовов очень много.

У поліції пояснюють: колапс частково створили літні люди. Мовляв, пенсіонери мало не від світанку займають черги на зупинках.

Олександр Гостіщев, начальник Управління патрульної поліції Одеської області:

Намагаються з самого ранку "атакувати" транспортні засоби і рухатися навіть без будь-якої причини - тим самим вони блокують кількість людей, які не можуть добратися до роботи.

Щодо маршруток - другий день поспіль їх перевіряє патрульна поліція. Вчора інспектори лише попереджали водіїв про відповідальність у разі перевищення норм. Сьогодні ж, складають вже протоколи проти злісних порушників. Хоча, таких - одиниці.

Все, водій, дуже дякуємо вам за дотримання правил!

Микола Зубко, т.в.о. інспектора патрульної поліції Одеси:

Штрафні санкції від 17 тисяч - на розгляд суду!

Самі ж водії-порушники кажуть: намагаються дотримуватись правил карантину, але дуже важко слідкувати за дорогою і при цьому контролювати кількість людей в салоні.

Сергій, водій мікроавтобусу:

Цілий день колапс. Проїжджаємо зупинки, люди біжать вдогонку. Люди не розуміють, деякі взагалі перший раз чують про те, що треба маски.

Мне надо ехать: все! Что ж я должна стоять тут часами, выжидать?

В мерії визнають: частину маршруток автопідприємства банально не випускають на лінії, бо перевозити таку невелику кількість пасажирів не вигідно. У той же час, питання про можливу компенсацію підприємцям чиновники навіть не розглядали. Отже, розраховують на свідомість як комерсантів, так і одеситів.