Через скасування пасажирських перевезень медики не можуть добратися до роботи [ Редактировать ]
На свої робочі місця по всій Україні через скасування міжміських та міжрайонних перевезень не можуть дістатися медики. Йдеться передусім про середній та молодший персонал. І доки чиновники намагаються вирішити проблему, медсестри й санітарки виходять з ситуації як тільки можуть.
Завідувачка Вільнянської підстанції швидкої допомоги, що за 30 кілометрів від Запоріжжя, на роботі днює і ночує - бо не працює міжміський транспорт.
Ганна Філіна-Легка, завідувачка підстанції екстреної швидкої медичної допомоги Вільнянського району:
В вечерние часы беру свои личные вещи, на топчане расстилаю постельные. Вот после этого, утром просыпаюсь, все это убираю, застилаю, - потому что комнаты не предназначены для отдыха.
Вільнянська підстанція швидкої допомоги - найбільша в області. Обслуговує два райони. І чимало медперсоналу - не місцеві.
Віталіна Овсяннікова, фельдшер підстанції екстреної швидкої медичної допомоги Вільнянського району:
У нас тут є інші працівники, - вже пішли зі зміни, - які поряд села: 20 км, 12 км - теж пішки ходять.
Про складну ситуацію на підстанції швидкої допомоги місцева влада чує вперше.
Володимир Грянистий, голова Вільнянської районної державної адміністрації:
Я не знаю суті питання. Зайде який-небудь документ, який можна буде вивчити - і ми обов'язково вивчимо його і будемо старатися допомогти, тільки в межах сьогоднішнього законодавства.
У Запорізькій області працює 154 бригади "швидкої", і щодня на роботу не можуть дістатись до сотні їхніх співробітників.
Наталія Дорошева, заступник директора обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:
На сьогодні, кожен свідомий керівник повинен був звернутися до екстрених служб і спитати: "Шановні керівники служб, екстреної наприклад медичної допомоги, яким чином ви будете забезпечувати екстрену медичну допомогу нашим громадянам?" - всі чомусь сидять і чекають, що ми повинні звернутися.
Відрізані від робочих місць нині і майже двісті працівників Черкаського обласного онкодиспансеру. Переважно, це молодший та середній медперсонал. Частково з підвезенням допомагають волонтери, іноді самі працівники. Вже другий день колег на роботу і додому розвозить Людмила. Вона працює старшою медичною сестрою, жартує: а тепер ще й водієм. Жінка мешкає у Черкасах, але перед дорогою на роботу об'їжджає щонайменше три навколишні села.
Людмила Іванова-Кубай, старша медична сестра гематологічного відділення Черкаського обласного онкологічного диспансеру:
А хто? Нема кому. Нам треба людей доставити до робочого місця і також їх додому завезти. Влада про це не думає, а ми подумали.
Втім, вирішують це питання і на рівні області, - запевняє заступник голови обладміністрації. На свої робочі місця у медзакладах Черкас не можуть дістатись більше шестисот працівників. Та від завтра, - обіцяють обласні очільники, -ситуація зміниться. З перевізниками вже домовилися.
Дмитро Ляшов, заступник голови Черкаської ОДА:
Визначитись з кількістю, з графіком доставки і графіком роботи - це перше питання. Ну і напрямки, тому що до Черкас у нас є умовних три напрямки доставки.
На підвезення медпрацівників з обласного бюджету влада планує виділити 120 тисяч гривень.
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