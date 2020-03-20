Зеленский поручил увеличить количество автобусов и маршруток [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский поручил главам областных госадминстраций и мэрам увеличить количество автобусов и маршруток. Об этом он заявил в видеообращении, который записал 20 марта.
Президент призывает увеличить количество общественного транспорта в населенных пунктах.
"Главам ОГА и мэрам поставлена задача максимально увеличить количество автобусов, троллейбусов, маршруток", - заявил он.
Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.
по теме
Вылечившийся от коронавируса и помощь из Китая: Зеленский доложил о ситуации в стране
В пятницу, 20 марта, президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к жителям страны и рассказал основные новости, которые произошли за сутки
Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА: кто им стал
В четверг, 19 марта, президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Труша главой Тернопольской областной государственной администрации
Коронавірус в Україні: Володимир Зеленський звернувся до народу
Не вірити фейкам та довіряти лише офіційним джерелам. Президент знову звернувся до українців з приводу коронавірусу
В мае будет проведена индексация пенсий - Зеленский
В среду, 18 марта, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление
Коронавирус в Украине: Зеленский обратился к украинцам
В среду, 18 февраля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам