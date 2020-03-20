В пятницу, 20 марта, президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к жителям страны и рассказал основные новости, которые произошли за сутки. Соответствующее видео появилось на странице Зеленского в Facebook.

Традиционно рассказываю о нашем противодействии распространению коронавируса. Прежде всего - мы имеем очень радостную новость. Пациенту из Черновцов сделали повторный лабораторный анализ на коронавирус. И он показал отрицательный результат. А значит - можем констатировать официально: в Украине есть первый человек, который выздоровел от коронавируса!

Также мы получили первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины. Я благодарен нашим ученым, нашим специалистам за то, что в короткие сроки смогли это сделать.

Еще хочу сказать, что в ближайшие 48 часов ожидаем прибытия в Украину из Китая:

10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины;

10 аппаратов искусственной вентиляции легких;

1 млн масок, которые поступят в украинский аптеки

100 тысяч масок повышенной защиты для врачей и работников полиции;

400 тысяч экспресс-тестов;

10 тысяч литров дезинфекционной жидкости.

Мы сделаем все, чтобы обеспечить средствами индивидуальной защиты, экспресс-тестами, дезинфекторами каждого гражданина Украины. Каждого из вас.

Теперь относительно наших граждан за рубежом. За последние пять дней мы вернули более 50 000 украинских граждан. На сегодня запланировано 42 авиарейса, которые доставят еще восемь тысяч украинцев.

Всех украинцев, которые продолжают оставаться дома, я хочу поблагодарить за сознание и чувство ответственности. Оставаясь дома, вы помогаете нераспространению вируса, не подвергаете риску ни себя, ни окружающих.

Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.