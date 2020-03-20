Кабмин соберется на заседание: какие вопросы рассмотрят [ Редактировать ]
В пятницу, 20 марта, Кабинет министров Украины проведет заседание, в ходе которого утвердит перечень товаров, которые будут закупать без тендеров во время карантина в Украине. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга.
Минздрав разработал проект постановления с перечнем товаров и услуг, которые будут закупаться за пределами закона о публичных закупках. Сегодня документ примут на заседании правительства.
По его словам, заседание Кабмина будет проведено во второй половине дня 20 марта.
Также на заседании правительства будет утвержден перечень лекарственных средств, которые будут освобождаться от таможенных платежей, а также от налога на добавленную стоимость.
Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.
по теме
Принимают зараженных без защитных костюмов: врачи просят народ о помощи
В Украине люди постоянно обращаются в больницу с подозрением на коронавирус, однако врачи остаются не защищенными, так как вынужденны контактировать с предполагаемыми зараженными в обычной рабочей одежде
Кабмін ухвалив закриття ресторанів, фітнес-центрів та ТРЦ
Від сьогодні по всій Україні мають припинити роботу всі заклади громадського харчування, торговельно-розважальні центри, фітнес-центри, заклади культури
Объявление пандемии коронавируса: в ВОЗ выступили с заявлением
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сделал заявление
В "скорой" бросают трубку: как в Киеве реагируют на обращение с подозрением на коронавирус
Украинский журналист Роман Бочкала решил проверить, как реагируют в "скорой" на обращение с подозрением о наличии коронавируса
Тест на коронавирус: в Украине изготовили первую партию
Украинские ученые изготовили первую партию экспресс-тестов на коронавирус