В пятницу, 20 марта, Кабинет министров Украины проведет заседание, в ходе которого утвердит перечень товаров, которые будут закупать без тендеров во время карантина в Украине. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга.

Минздрав разработал проект постановления с перечнем товаров и услуг, которые будут закупаться за пределами закона о публичных закупках. Сегодня документ примут на заседании правительства.

По его словам, заседание Кабмина будет проведено во второй половине дня 20 марта.

Также на заседании правительства будет утвержден перечень лекарственных средств, которые будут освобождаться от таможенных платежей, а также от налога на добавленную стоимость.

Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.