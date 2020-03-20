У розпорядженні Depo.Харків є два листи від 19 березня за підписом директора Департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА Вадима Іваннікова, у яких викладені рішення обласної комісії з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, згідно до першого листа, задля організації надання медичної допомоги особам, хворим на COVID-19, Департаментом охорони здоров'я Харківської ОДА прийнято рішення "про термінове тимчасове переміщення апаратів ШВЛ та кисневих концентраторів до КНП ХОР "Обласна клінічна інфекційна лікарня" та КНП ХОР "Обласна дитяча інфекційна лікарня".

У другому листі Департамент охорони здоров'я Харківської ОДА пропонує направляти хворих із деяких районів до опорних закладів охорони здоров'я. А керівникам цих закладів пропонується забезпечити мешканців районів усебічною медичною допомогою.

Інформацію про отримання таких листів телефоном кореспондентові Depo.Харків підтвердив голова Шевченківської РДА Харківської області Валерій Приходько.

"У нас два апарати штучної вентиляції легенів. Наскільки я пам’ятаю, один 1981 року, другий - 2009 року. Це ті, що працюють, інші не працюють. Відповідно до рішення обласної комісії з надзвичайних ситуацій, відповідно, й ми рішення приймали, що голови адміністрацій повинні забезпечити на місцях повністю усі заходи, які пов’язані із профілактикою пандемії і так далі. Ми все це забезпечуємо. Але буквально вчора на центральну лікарню приходе лист Іваннікова, це директор Департаменту охорони здоров'я, без підпису, що пропонуємо вам передати ці апарати в лікарню інфекційну міста Харків", - сказав Приходько.

Він підкреслив, що апарати штучної вентиляції легенів можуть бути потрібні в будь-який час і мешканцям Шевченківського району Харківської області. "У нас сьогодні близько 70 осіб, які під ургентною допомогою. Тобто це не планові операції. Один із гангреною лежить, багато онкохворих. Отак погано стане, а вони нам рекомендують їхати або у Куп'янськ, або в Чугуїв", - зауважив голова РДА.

"Ми, звичайно, відмовилися. Я особисто подзвонив Погасяну, першому заступнику (голови ОДА - ред.). Увечері був від нього дзвінок. Він сказав, що все рівно ми будемо від вас їх забирати. На що я відповів, що, по-перше, це майно громади, і тільки депутати приймають рішення. По-друге, я вважаю це не раціональним і невірним на даному етапі", - сказав він.

"Я відмовився, - наголосив Приходько. - Ми віддавати не будемо, все в законному порядку має бути. Є потреба в нашого населення".

У телефонному коментарі інформацію про листи з пропозицією передати апарати ШВЛ до Харківської інфекційної лікарні підтвердив кореспондентові Depo.Харків мер міста Лозова Сергій Зеленський.

"У мене доповідна лежить, що в разі необхідності потрібно буде передавати такі апарати. Ми нікуди не дзвонили, як нам було рекомендовано, в обласну адміністрацію до Черняка (заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк - ред.) звернутися. І навіть якщо буде таке розпорядження письмово, я не дам дозволу вивозити з ОТГ ці апарати, вкрай необхідні для населення Лозівщини і прилеглих районів", - сказав Зеленський.

Під час підготовки матеріалу кореспондентові Depo.Харків передзвонив голова Шевченківської РДА Валерій Приходько та повідомив: "Зараз передзвонив Черняк Михайло Євгенович, це заступник по медицині. Каже, що на сьогоднішній день той, хто вам лист посилав, Вадим Іванніков, уже не працює, і ніхто забирати у вас не буде ваші прилади. Я не знаю, що подіяло, але вони відставили своє рішення. В усному порядку довели це рішення нам".

Нагадаємо, що в Харківській області для прийому людей із підозрою на COVID-19 чи хворих на коронавірусну інфекцію визначені певні медичні заклади. Зокрема, КНП ХОР "Обласна клінічна інфекційна лікарня" та КНП ХОР "Обласна дитяча інфекційна лікарня". За відомостями заступника голови Харківської ОДА Михайла Черняка, ці медичні заклади повністю готові до прийому хворих, медики забезпечені засобами індивідуального захисту та засобами дезінфекції, у лікарнях є достатня кількість апаратів ШВЛ.