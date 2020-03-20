Пандемия коронавируса: из Хорватии вернули более 60 украинцев [ Редактировать ]
В пятницу, 20 марта, стало известно, что из-за коронавируса в мире 64 украинских граждан вернулись в Украину из Хорватии. Об этом сообщает посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в своем Twitter.
Как сообщается, по состоянию на 20 марта из Хорватии вывезено 64 украинцев и завершается подготовка вывоза еще 55-ти граждан Украины.
"Мы работаем круглосуточно, чтобы помочь вам вернуться поскорей домой",- написал посол.
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