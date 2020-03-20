В пятницу, 20 марта, районный суд Киева вынес первое судебное решение по делу о нарушении правил карантина в Украине. Об этом сообщили в Шевченковском райсуде.

Сообщается, что решение было принято в отношении жительницы Киева, которая осуществляла продажу продуктов питания из рук в неустановленном месте с нарушением санитарно-противоэпидемических правил в период карантина.

"По результатам рассмотрения дела, лицо признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и наложен административный штраф в размере 17 000 гривен", - сообщили в суде.

Ранее в Киеве было введено ограничение на количество пассажиров в общественном транспорте. За нарушение полиция будет штрафовать.