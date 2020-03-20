В столице пассажиры выкинули водителя из троллейбуса [ Редактировать ]
В Киеве толпа людей напала на водителя автобуса.
Об этом сообщает Telegram-канал Киев Сейчас.
По информации, на остановке шофер не впустил внутрь троллейбуса более десяти человек.
Разъяренные пассажиры открыли водительскую дверь и выкинули мужчину на остановку.
Известно, что водитель пытался объяснить людям, что полиция выпишет ему штраф за нарушение количества пассажиров в салоне, но его никто не послушал.
Ранее в Киеве было введено ограничение на количество пассажиров в общественном транспорте. За нарушение полиция будет штрафовать.
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