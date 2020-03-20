В Киеве толпа людей напала на водителя автобуса.

Об этом сообщает Telegram-канал Киев Сейчас.

По информации, на остановке шофер не впустил внутрь троллейбуса более десяти человек.

Разъяренные пассажиры открыли водительскую дверь и выкинули мужчину на остановку.

Известно, что водитель пытался объяснить людям, что полиция выпишет ему штраф за нарушение количества пассажиров в салоне, но его никто не послушал.

Ранее в Киеве было введено ограничение на количество пассажиров в общественном транспорте. За нарушение полиция будет штрафовать.