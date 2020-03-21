С субботы, 21 марта, в Грузии вводится чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса COVID-19 в мире.

Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передают СМИ.

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Отмечается, что режим чрезвычайного положения в стране вводится на один месяц. Решение было принято по итогам заседания межведомственной координационной группы по вопросу заболевания.

По данным Минздрава Грузии, в настоящее время на карантине находятся 1966 человек. Все они размещены в изолированных гостиницах.

На данный момент число инфицированных коронавирусом в стране достигает 47 человек. Один человек выздоровел.

К слову, в Украине число зараженных коронавирусом возросло до 41.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Ранее сообщалось, что Молдова ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса. Также Австралия объявила чрезвычайную ситуация из-за коронавируса.