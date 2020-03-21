В Украине число зараженных коронавирусом COVID-19 возросло до 41 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что два новых случая инфицирования зафиксированы в Киевской и Тернопольской областях.

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"По состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтвержден 41 случай COVID-19. Новые случаи были зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях. В настоящее время в Украине 3 летальных исхода от COVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 22:00 20 марта в Украине было зафиксировано 39 случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Украине изготовили первую партию тестов на коронавирус.

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