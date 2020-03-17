Во вторник, 17 марта, парламент Молдовы объявил о введении в стране чрезвычайного положения в связи со вспышкой коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Newsmaker.

"Мы не хотим посягать на фундаментальные права граждан, мы будем действовать в соответствии с Законом. Как предусмотрено законом, мы сообщим ООН и Совету Европы о введении ЧП", - заявил премьер Молдовы Ион Кику.

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Кику отметил, что ЧП решили ввести на 60 дней, поскольку эпидемический прогноз для Европы пессимистичен.

"Я буду рад прийти через неделю и попросить отменить ЧП, если это будет возможно", - добавил премьер.

Он также рассказал, что Нацбанк готовит меры, направленные на ослабление кредитной политики и возможности предоставления отсрочки по выплатам кредитов. Также рассматривается возможность предоставления более дешевых кредитов.

Коммунальные службы тоже рассматривают возможность отсрочки по платежам.

Премьер призвал всех быть солидарными, чтобы Молдова смогла выйти из кризиса, как стабильная страна.

"Государство не сможет покрыть каждую потерю и следствие, но сейчас мы все должны быть едины и решать проблемы вместе", - резюмировал Кику.

Ранее сообщалось, что в Испании ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса. Также Трамп ввел чрезвычайное положение в США.

Напомним, в Украине ввели карантин из-за коронавируса. Кроме того, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.