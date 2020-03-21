В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию [ Редактировать ]
В субботу, 21 марта, в Харьковской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Соответствующее решение было принято во время заседания областной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.
Председатель ХОГА Алексей Кучер отметил, что накануне у харьковчанки был подтвержден коронавирус.
"Она находится в Киевской области, но сейчас еще не установлен круг лиц, с которыми она общалась, были ли среди них харьковчане. Мы сейчас этим занимаемся, но не можем терять время. С учетом этого и того, что в целом ситуация усложняется, считаем необходимым ввести с сегодняшнего дня чрезвычайную ситуацию в регионе", - сообщил Кучер.
В связи с принятым решением руководители структурных подразделений ХОГА, районов и органов местного самоуправления получили задание обеспечить выполнение мероприятий по нераспространению Covid-19.
С целью ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в области будет создан штаб, который возглавит заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк.
Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение.
Так, режим ЧС уже действует в Киеве и еще шести областях: Днепропетровской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской, Житомирской и Черновицкой.
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