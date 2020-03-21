В Волынской области зафиксировали первый случай коронавируса/ Фото: unian.net

В субботу, 21 марта, у жителя села Липины Волынской области экспресс-тест подтвердил наличие коронавируса. Об этом сообщили в Волынской ОГА, передают "Волынские новости".

"Результат экспресс-теста - положительный. Проводят лабораторные исследования", - сообщил глава департамента здравоохранения Волынской ОГА Игорь Ващенюк.

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Отмечается, что экспресс-тест имеет значительный процент погрешности, поэтому ожидают лабораторного подтверждения результатов.

"Все окончательные результаты - после проведения лабораторного исследования", - сказал глава Волынской областной инфекционной больницы Руслан Морочковский.

Известно, что инфицированный мужчина недавно приехал из Франции, у него был жар и сухой кашель. Он - известный бизнесмен, вернулся с отдыха из Европы.

Напомним, по состоянию на утро 21 марта официально был подтвержден 41 случай коронавируса в Украине.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение.