В Луцке зафиксировали первый случай коронавируса [ Редактировать ]
В субботу, 21 марта, у жителя села Липины Волынской области экспресс-тест подтвердил наличие коронавируса. Об этом сообщили в Волынской ОГА, передают "Волынские новости".
"Результат экспресс-теста - положительный. Проводят лабораторные исследования", - сообщил глава департамента здравоохранения Волынской ОГА Игорь Ващенюк.
Отмечается, что экспресс-тест имеет значительный процент погрешности, поэтому ожидают лабораторного подтверждения результатов.
"Все окончательные результаты - после проведения лабораторного исследования", - сказал глава Волынской областной инфекционной больницы Руслан Морочковский.
Известно, что инфицированный мужчина недавно приехал из Франции, у него был жар и сухой кашель. Он - известный бизнесмен, вернулся с отдыха из Европы.
Напомним, по состоянию на утро 21 марта официально был подтвержден 41 случай коронавируса в Украине.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение.
по теме
Киев останавливает пассажирские перевозки - Аваков
С 22 марта Киев останавливает пассажирские перевозки из-за коронавируса
Украинские полярники не смогли попасть в Антарктиду из-за коронавируса
Они должны были заменить коллег, которые работают в Антарктиде уже около года
В Украине число зараженных коронавирусом возросло до 41
По одному новому случаю заражения зафиксировали в Киевской и Тернопольской областях
Коронавирус в Украине: последние новости
Podrobnosti.ua собрали самые главные сведения о заболевании в Украине
"Перше завдання - захистити медиків": Ірина Сисоєнко оцінила ситуацію з коронавірусом в Україні
Ірина Сисоєнко розповіла про те, що може і повинна зробити влада, щоб захистити медичних працівників